ТОКИО, 12 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии может повысить налог на табачные изделия и электронные сигареты, чтобы восполнить недостаток бюджетных средств, необходимых для повышения к 2027 году расходов на оборону до 2% ВВП, а также использовать часть поступлений от налога на восстановление, принятого для обеспечения восстановления страны после землетрясения и цунами 2011 года, сообщил телеканал NHK. В Японии объяснили, как антироссийские санкции усилят позиции Москвы

Япония намерена увеличить расходы на оборону к 2027 году до 2% ВВП. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. Для того, чтобы достичь этой цели к 2027 году, по расчетам специалистов, Японии необходимо будет каждый год изыскивать дополнительно 4 триллиона иен (около 29,6 миллиарда долларов), из которых, как выяснилось, 1 триллион (7,4 миллиарда долларов) взять негде.

Для того, чтобы изыскать эти средства, правительство рассматривает возможность повышения корпоративных налогов, что даст 70-80 миллиардов иен (518-592,6 миллиона долларов) в год, налога на табачные изделия, прежде всего, на электронные сигареты, так как сейчас они облагаются меньшим налогом, чем "бумажные" — 20 миллиардов иен (148 миллионов долларов), перераспределение средств на восстановление – еще 20 миллиардов иен (148 миллионов долларов).

Министерство обороны Японии планирует запросить бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и установит рекорд. Причем цифра не окончательная, это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов долларов).

Кроме того, в среднесрочной перспективе пятилетний "План обеспечения обороны" будет увеличен до 43 триллионов иен. Таким образом, по сравнению с нынешним планом, действующим с 2019 по 2023 год, бюджет которого составляет 27,47 триллиона иен – 203,5 миллиарда долларов, новый план, рассчитанный с 2023 по 2027 год, будет в 1,5 раза больше.