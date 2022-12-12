МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Запад начал "титаническую битву" с Россией за будущее всей мировой финансовой системы, считает автор статьи в американском издании 19FortyFive Роберт Фарли. Пушков предупредил Запад о последствиях непродуманных шагов

США, ЕС, Великобритания и Япония после начала спецоперации на Украине начали кампанию против России, приняв "санкции масштаба, которого ранее не было в мировой финансовой истории". В частности, фактически оказались замороженными 300 миллиардов долларов валютных резервов, которые Россия держала за границей.

Однако, как отмечается, санкции позволили Москве использовать свои замороженные активы для выплаты процентов по суверенному долгу, тем самым Россия избежала дефолта.

Несколько крупных российских банков были отключены от платежной системы SWIFT. Но Москва приняла меры для защиты и укрепления национальной валюты и потребовала, чтобы иностранные потребители энергоносителей платили рублями. Кроме того, Россия заблаговременно учредила собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Также Россия предприняла дальнейшие шаги для защиты рубля, потребовав от российских экспортеров конвертировать 80% валютных поступлений в рубли, поддержав тем самым спрос на рубли и обеспечив доступ государства к иностранной валюте, отметил автор.

В начале декабря вступили в силу нефтяные санкции, Евросоюз отказался от покупки российской нефти, перевозимой по морю. Страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.

Фарли резюмировал, что Россия и Запад вступили в "титаническую битву" за будущее всей мировой финансовой системы.