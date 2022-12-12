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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221212/839132879.html
ВВП Казахстана за январь-ноябрь вырос на 2,7 процента
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. Рост ВВП Казахстана в январе-ноябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 2,7%, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Министерство... ПРАЙМ, 12.12.2022
экономика, новости, казахстан, касым-жомарт токаев, ввп казахстана
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 12 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП Казахстана в январе-ноябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 2,7%, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Министерство национальной экономики Казахстана ранее сообщало, что ВВП республики за январь-октябрь вырос на 2,5%.
"За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%", — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник в Астане.
В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.