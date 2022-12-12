АСТАНА, 12 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП Казахстана в январе-ноябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 2,7%, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Казахстан снова продлил запрет на экспорт отдельных видов лесоматериалов

Министерство национальной экономики Казахстана ранее сообщало, что ВВП республики за январь-октябрь вырос на 2,5%.

"За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%", — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник в Астане.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.