ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. В США рассказали, как Россия и Запад борются за мировую финансовую систему

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"У нас снова будет рецессия в ближайшие год или два, и она будет очень, очень плохой", — заявил он.

Как объяснил Роджерс, проблемы в экономике будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно быть поводом для беспокойства.