АСТАНА, 12 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назвал усиление геополитической напряженности среди основных факторов роста инфляции в стране до 19,6%. ВВП Казахстана за январь-ноябрь вырос на 2,7 процента

На расширенном заседании правительства в понедельник в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что инфляция по итогам ноября достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.

"Основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны", — сказал Смаилов на заседании.

По его словам, в настоящее время правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. "В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли", – сказал глава правительства.