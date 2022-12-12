МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной валюте на уровне "AA-", ухудшив при этом прогноз со стабильного до негативного, говорится в сообщении рейтингового агентства. Составлен рейтинг стран по доле расходов на еду в бюджете жителей

Агентство также подтвердило РДЭ Банка Англии (британского центробанка) на уровне "АА-", ухудшив прогноз до негативного.

"Рейтинг Великобритании отражает высокодоходную, диверсифицированную и гибкую экономику, надежную основу макроэкономической политики, развитые рынки капитала и статус международной резервной валюты фунта стерлингов, что обеспечивает достаточную финансовую гибкость", — сообщает рейтинговое агентство.

Fitch понизило прогноз на фоне роста государственного долга Великобритании и значительных фискальных рисков, связанных с более слабыми макроэкономическими прогнозами Великобритании, главным образом из-за серьезного энергетического шока.

Агентство может понизить рейтинг страны в случае быстрого и продолжающегося роста отношения государственного долга к ВВП с течением времени.

Повышение рейтинга может последовать на фоне реализации фискальной стратегии, согласуемой со снижением отношения государственного долга к ВВП в среднесрочной перспективе.