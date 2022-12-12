МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Торговля между Россией и Индонезией увеличилась на 50% за этот год, несмотря на геополитическую напряженность в мире, рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka ("Свободные люди"). Индонезия намерена подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

"Несмотря на пандемию COVID-19 и общую геополитическую напряженность, в прошлом году мы увидели рост торговли между нашими странами более чем на 50%. У нас также есть совместные культурные проекты, такие как студенческие обмены. Около 700 индонезийских студентов учатся в России", — сказала глава российской дипмиссии в Индонезии. Она добавила, что и многие российские студенты выбирают свою альма-матер из числа индонезийских исламских университетов.

Воробьева также отметила, что остров Бали сохраняет первенство среди любимых направлений для российских туристов.

"Спросите любого прохожего на улицах российского города, что он знает об Индонезии. Он ответит – "Бали", — пошутила посол.