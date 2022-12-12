МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В России отсутствует риск появления дефицита продуктов питания, заявил на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня" глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Россия отметила стремление Турции реализовать "продуктовую сделку"

"То, что касается дефицита продукции, мы сейчас таких рисков не фиксируем. Сегодня все группы товаров представлены (в магазинах). По внутреннему производству и потреблению достигнут хороший баланс", — сказал он.

Двойных добавил, что не видит рисков в отношении основных групп жизненно важных продуктов.

Он пояснил, что после санкционных мер против России изменилась логистика поставок продовольствия. При этом ограничения коснулись европейских товаров премиального уровня. Например, есть сложности с продукцией европейского виноделия с точки зрения количества поставок.

Кроме того, сенатор выразил надежду, что пул дружественных стран, с которыми наша страна сотрудничает, будет только расширяться.