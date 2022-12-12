МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о денонсации соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений (СЗПК) с недружественными России странами, следует из базы данных нижней палаты парламента. Минэкономразвития заключило первое СЗПК после перезагрузки механизма

При этом правительство России должно будет утвердить перечень недружественных стран, в отношении которых действие СЗПК "невозможно сохранить в силу их активных политических, экономических демаршей и санкций, объявленных против Российской Федерации". В случае отмены иностранным государством таких санкций оно будет исключаться из этого перечня.

Разработчики считают необходимым провести ревизию всех СЗПК, заключенных с иностранными государствами в целях предоставления международно-правовых гарантий инвесторам из этих стран (гарантии выплаты компенсации при национализации, справедливого разрешения спора и др.) и "по результатам оформить законодательное решение о денонсации соглашений".

"Такие соглашения по содержанию призваны защищать инвесторов из обеих стран на территориях друг друга, однако "в реальности инвестиции следуют в одном направлении – из богатого государства — в бедное". Россия такие соглашения заключила со всеми экономически развитыми государствами, которые теперь являются недружественными, такими как Великобритания, США, страны ЕС, то есть со странами, от которых Россия ждет капиталовложений и инвесторов, которых необходимо защищать", — указывается в пояснительной записке.