МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам исходя из фактического роста зарплат в сфере экономики, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Кремль не будет проводить большую пресс-конференцию Путина до Нового года

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", — говорится в сообщении.

Доклад об исполнении данного поручения должны представить до 30 марта 2023 года, далее — один раз в квартал.