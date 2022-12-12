БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза на встрече в понедельник не согласовали новый пакет санкций против России, работа по этому пакету продолжится, заявил по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

"Мы обсудили 9-ый пакет санкций против России. По нему мы вернемся с информацией позднее, еще предстоит работа", — сказал он.

Боррель надеется, что новый пакет санкций согласуют на этой неделе.