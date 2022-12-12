Главы МИД Евросоюза не согласовали девятый пакет санкций против России
Боррель: главы МИД Евросоюза не согласовали девятый пакет санкций против России
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза на встрече в понедельник не согласовали новый пакет санкций против России, работа по этому пакету продолжится, заявил по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
"Мы обсудили 9-ый пакет санкций против России. По нему мы вернемся с информацией позднее, еще предстоит работа", — сказал он.
Боррель надеется, что новый пакет санкций согласуют на этой неделе.