БЕРЛИН, 12 дек — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" усилят экономическое давление на Россию и на тех, кто обходит ограничительные меры, говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

Отмечается, что страны "Большой семерки" по-прежнему привержены своим "беспрецедентным скоординированным санкционным мерам" в ответ на действия России на Украине.

"Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и на тех, кто обходит или нарушает наши ограничительные меры", — говорится в заявлении.