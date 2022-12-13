БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Совет стран ЕС согласился предоставить Венгрии исключение из глобального минимального налога в 15% и позволить компаниям в стране платить прежний налог 9%, поэтому можно ожидать, что Будапешт больше не будет ветировать эту меру при голосовании, сообщила венгерская газета Világgazdaság со ссылкой на собственные источники. СМИ: Венгрия просит ЕК освободить ее от повышения акциза на топливо

"Совет стран ЕС согласился включить венгерский налог в глобальный минимальный налог", — приводит газета текст официального письма, которое есть в ее распоряжении.

Издание объясняет, что в соответствии с этим решением при введении глобального минимального налога в Венгрии "можно будет не повышать налог".

Источники Világgazdaság оценили решение Совета стран ЕС как "венгерский успех".

"Если применение глобального минимального налога не повлечет за собой повышения налога, это устраняет риск (для экономики Венгрии — ред.), и, таким образом, венгерское правительство уже может принять его введение. Это важно, потому что по вопросу о минимальном налоге может быть достигнуто только единогласное решение, что невозможно без Венгрии", — отмечает издание.

В октябре прошлого года страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, договорились ввести налог минимум в 15% на международные компании с 2023 года. Одна часть договоренности предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где находится штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и зарабатывают прибыль, независимо от того, присутствуют ли эти фирмы физически в этих странах. Другая часть договоренности предполагает введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15% на фирмы с доходом от 750 миллионов евро.

Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что глобальный минимальный налог разрушительно скажется на экономике страны, потому что "убьет рабочие места" и сделает Венгрию не такой привлекательной для иностранных инвесторов.