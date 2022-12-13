МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщило представительство Чехии в ЕС. Испания передаст Украине высоковольтное оборудование для электроподстанций

Ранее совет ЕС согласовал пакет документов, который позволит Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году. Ожидалось, что пакет будет направлен на согласование Европарламенту.

"Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году", — говорится в сообщении представительства в Twitter.

Еврокомиссия (ЕК) 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом.

Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.