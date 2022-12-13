МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Страны ЕС в понедельник согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее, пишет издание Politico. СМИ: Евросоюз не будет обязывать Венгрию повышать налоговую ставку

Ранее в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В понедельник европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

Европейские государства также одобрили план по выделению Венгрии 5,8 миллиарда евро из средств, выделяемых странам Евросоюза на восстановление после пандемии коронавируса, при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции перед получением этих средств.

Ожидается, что решение будет официально закреплено в ходе письменной процедуры, которая завершится в среду.

Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.

Впоследствии Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжала блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.