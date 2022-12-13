ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Напряженность между США и Европой будет расти на фоне экономических проблем ЕС, считает известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков. Ограничение экспорта полупроводников в Китай навредит США, заявил инвестор

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"Это будет причиной для большей напряженности внутри Европы, между США и Европой", — сообщил он РИА Новости.

"Многие европейцы недовольны. Они не знают, почему должны сейчас страдать. Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты", — отметил инвестор.

Тем не менее, по словам Роджерса, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится. Он также отметил, что в случае окончания конфликта на Украине цены на зерно и энергоносители пойдут вниз, что станет причиной для снижения напряженности в Европе.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским" и "агрессивным".

Макрон также подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском.

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