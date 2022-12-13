МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Тринадцатую зарплату, которую многие россияне получают в декабре, или новогодние бонусы от работодателей, можно использовать для создания финансовой подушки безопасности — такой совет в эфире радио Sputnik дал эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

"Я бы предложил россиянам в декабре сыграть в игру "Скрудж", — сказал эксперт, имея в виду Скруджа Макдака — мультипликационного персонажа, известного своей скупостью.

"Попробуйте отложить максимальную сумму денег из тех, что вы получили в качестве 13-й зарплаты или новогоднего бонуса. Возможно, это станет первым шагом к созданию подушки безопасности. Попробуйте максимально ужать себя в тратах, уверен, что потом, в следующем году, вы скажете себе огромное спасибо. Я думаю, что стоит отложить не менее 30-50 процентов от 13-й зарплаты или новогодних бонусов", – порекомендовал Сафиуллин.

Он добавил, что для получения максимальной выгоды можно положить полученные в декабре деньги на новогодний депозит под повышенные проценты.

"Обычно в декабре мы видим очень хорошие предложения от банковского сектора, кредитные организации предлагают очень хорошие проценты по новогодним депозитам. Наверное, лучший способ распорядиться деньгами сейчас – это положить их на короткий новогодний депозит с повышенной ставкой. Таким образом вы через месяц или три получите назад свои деньги с процентами, а заодно избежите соблазна потратить все на новогодних распродажах", – пояснил Сафиулин.