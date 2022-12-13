БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС одобрили введение в Евросоюзе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций, сообщило представительство Чехии в ЕС. СМИ: страны ЕС согласовали заморозку 6,3 миллиарда евро для Венгрии

"Послы единогласно одобрили минимальный уровень налога в 15% для крупных корпораций", — говорится в сообщении представительства Чехии в Twitter.

В прошлом году Еврокомиссия представила законопроект о введении в Евросоюзе минимального налога на прибыль крупных международных компаний в размере 15%. Отмечалось, что предлагаемые правила будут применяться к любой группе компаний, чей годовой доход превышает 750 миллионов евро. Это касается как европейских, так и международных компаний, у которых материнская или дочерние структуры расположены в ЕС. Компании будут платить минимальную ставку в 15% по каждой юрисдикции в ЕС, в которой у них зарегистрированы головные организации или "дочки", отмечали в ЕК.

Против введения глобального минимального налога среди стран ЕС выступала Польша, а затем Венгрия, в которой корпоративный налог составляет 9%. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что глобальный минимальный налог разрушительно скажется на экономике страны, потому что "убьет рабочие места" и сделает Венгрию не такой привлекательной для иностранных инвесторов.