ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Мировая экономика продолжит сталкиваться с проблемой инфляции из-за увеличения денежной массы со стороны центробанков, считает известный американский инвестор Джим Роджерс. Американский инвестор предсказал рост напряженности между США и Европой

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"В конце концов, у нас будет более сильная инфляция, потому что печатание денег всегда приводит к воспламенению (цен) и они (центробанки) будут снова печатать деньги", — заявил он в интервью РИА Новости.

"Боюсь, что у нас будет серьезная инфляция в следующие несколько лет, потому что центробанки уже напечатали и будут печатать много денег в будущем", — добавил инвестор.

Оценивая динамику цен на товарных рынках, Роджерс также указал на риск дальнейшего усиления инфляции в случае ухудшения конфликта на Украине.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.