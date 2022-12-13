МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам ноября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 10% в годовом выражении с 10,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в ноябре

Показатель совпал с предварительной оценкой.

За ноябрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, сократились на 0,5%. В октябре рост составил 0,9%. Показатель также совпал с предварительной оценкой.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, замедлили рост до 11,3% в годовом выражении с 11,6% месяцем ранее. А за ноябрь цены не изменились после роста на 1,1% месяцем ранее. Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.

Вместе с этим цены на энергопродукты в Германии выросли на 38,7% в годовом выражении после увеличения на 43% в октябре, сообщило агентство.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.