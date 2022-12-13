МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в августе-октябре выросла до 3,7% с уровня июля-сентября в 3,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. "Вкусно — и точка" планирует работать в Абхазии с 2023 года

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

В аналогичный период прошлого года безработица составляла 4,2%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в августе-октябре составило 1,247 миллиона человек, поднявшись на 23 тысячи по сравнению с показателем за май-июль и сократившись на 176 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в августе-октябре выросло в годовом выражении на 191 тысячу и составило 32,773 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,6%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 6,1% в годовом выражении, без учета — также на 6,1%. Аналитики прогнозировали рост на 6,2% и 5,9% соответственно.