МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП). В Госдуме оценили переход Кудрина в "Яндекс"

Госдума планирует рассмотреть закон о Счетной палате в третьем чтении во вторник, сенаторы намерены обсудить документ на пленарном заседании 14 декабря.

По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, однако законодательно это пока не урегулировано.

Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".

Согласно документу, кандидатуры на должность главы СП в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить Совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.