МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре вырос до минус 23,3 пункта с минус 36,7 пункта в ноябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Годовая инфляция в Германии замедлилась до десяти процентов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 26,4 пункта.

"Индикатор экономических настроений ZEW в декабре вновь значительно повышается. Подавляющее большинство экспертов финансового рынка ожидают снижения уровня инфляции в ближайшие месяцы. Вместе с временной стабилизацией на энергетических рынках это ведет к значительному улучшению экономических перспектив", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Кроме того, индекс текущих экономических условий в стране вырос до минус 61,4 пункта с минус 64,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 57 пункта.

Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, вырос до минус 23,6 пункта с минус 38,7 пункта месяцем ранее, а индекс текущих экономических условий — до минус 57,4 пункта с минус 65,1 пункта.