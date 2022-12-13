ЖЕНЕВА, 13 дек — ПРАЙМ. Импорт России в третьем квартале 2022 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в то время как экспорт увеличился на 1%, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Вкусно — и точка" намерена заметно снизить зависимость от импортного сырья

Согласно таблице данных по импорту и экспорту стран, опубликованной на сайте организации, по сравнению со вторым кварталом 2022 года российский импорт в третьем квартале вырос на 26%.

"Тенденции импорта и экспорта некоторых крупнейших торговых экономик мира дополнительно иллюстрируют тенденции роста торговли в третьем квартале 2022 года. За исключением Российской Федерации, торговля товарами во всех крупных экономиках была значительно выше уровня годичной давности", — сказано в отчете.

ЮНКТАД ожидает, что в 2022 году мировая торговля достигнет рекордного уровня примерно в 32 триллиона долларов, особенно благодаря сильному росту в первой половине года.