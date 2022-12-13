ЖЕНЕВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидается, что в 2022 году мировая торговля достигнет рекордного уровня примерно в 32 триллиона долларов США, особенно благодаря сильному росту в первой половине 2022 года, говорится в опубликованном отчёте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на сайте организации. В Белоруссии изменили порядок расчетов в евро по итогам торгов

"Ожидается, что в 2022 году мировая торговля достигнет рекордного уровня примерно в 32 триллиона долларов США… Эти рекордные уровни в значительной степени обусловлены устойчивым ростом в первой половине 2022 года", — сказано в документе.

ЮНКТАД ожидает, что объем торговли товарами составит почти 25 триллионов долларов США (рост примерно на 10% по сравнению с 2021 годом) и что объем торговли услугами составит почти 7 триллионов долларов США (рост примерно на 15% по сравнению с 2021 годом).

"Ухудшающиеся экономические условия и растущая неопределенность привели к замедлению торговли во второй половине 2022. Однако снижение мировой торговли было номинальным, поскольку объем торговли продолжал увеличиваться в течение 2022 года, что свидетельствует об устойчивом глобальном спросе", — считает организация.

В документе добавляется, что прогнозы экономического роста на 2023 год пересматриваются в сторону понижения из-за высоких цен на энергоносители, растущих процентных ставок, устойчивой инфляции во многих экономиках и негативных глобальных экономических последствий конфликта на Украине.

"Рекордные уровни мирового долга и повышение процентных ставок вызывают серьезные опасения по поводу приемлемости уровня долга. Ожидается, что продолжающееся ужесточение финансовых условий еще больше усилит давление на правительства с крупной задолженностью, усилив уязвимость и негативно повлияв на инвестиции и международные торговые потоки", — также считает ЮНКТАД.