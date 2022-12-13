МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Британии начало снижаться число экономически неактивных жителей старше 50 лет из-за роста стоимости жизни в стране, следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании. The Guardian: кризис заставил выбрать британцев между отоплением и смертью

"С тех пор, как в 1971 году начался сравнительный учет, уровень экономической неактивности в целом снижался; однако он увеличился во время пандемии коронавируса (COVID-19). В период август-октябрь 2022 года он снизился по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом", — сказано в сообщении на сайте бюро.

Оно сравнило показатели за период июль-сентябрь и август-октябрь. Число неактивных британцев в возрасте от 16 до 64 лет снизилось в целом на 63,4 тысячи. Из этого числа 40,9 тысячи — люди старше 50 лет.

"В этом квартале доля людей, которые и не работают, и не ищут работу снизилась из-за сокращения числа людей трудоспособного возраста, которые считают себя пенсионерами. Это согласуется с другими данными, которые показывают, что больше людей в возрасте старше 50 лет стали думать о возвращении на работу в тот период, как стоимость жизни стремительно растет", — пояснила глава подразделения экономической статистики бюро Сэм Бэкет.