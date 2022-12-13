МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам ноября выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовая инфляция на Украине в ноябре замедлилась в ноябре

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с декабря 2021 года, по итогам которого рост потребительских цен составил 7%.

Месячная инфляция за ноябрь составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится до 7,3%, а за ноябрь цены вырастут на 0,3%.При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 6% с 6,3% месяцем ранее, а в месячном — до 0,2% с уровня октября в 0,3%

В частности, цены на продовольствие в США в ноябре поднялись на 0,5% в месячном выражении, на энергоносители — снизились на 1,6%. В свою очередь за год продукты питания подорожали на 10,6%, а энергоносители — на 13,1%.