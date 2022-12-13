МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ продлевает на 2023 год некоторые послабления для депозитариев и регистраторов, следует из сообщения финрегулятора. В частности, до конца следующего года можно не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию о существенных судебных спорах депозитариев и регистраторов, решил ЦБ РФ. ЦБ рассмотрит допмеры по упрощению регулирования кредитования МСП

"Послабления, которые будут продлены…в отношении депозитариев, регистраторов, специализированных депозитариев — право не раскрывать до 31.12.2023 чувствительную к санкционным рискам информацию о существенных судебных спорах депозитариев и регистраторов, их дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность депозитариев и регистраторов", — говорится в сообщении.

Также до конца следующего года продлено решение об альтернативном порядке выплат по еврооблигациям через российские депозитарии без привлечения иностранных организаций.

Среди новых мер, направленных на поддержку центральных контрагентов и расчетных депозитариев ЦБ РФ введет "рассрочку" на пять лет — по 31 декабря 2027 гоа — по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным собственным активам, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные ограничения и по которым нет альтернативных источников возмещения.

В отношении заблокированных активов клиентов центральных контрагентов и расчетных депозитариев создание резервов на возможные потери не требуется ввиду наличия в договорах, заключаемых НРД с клиентами, положений, предусматривающих возможность неисполнения поручений клиентов при наличии фактора блокирования (ограничения в использовании) соответствующих клиентских средств, поясняет финансовый регулятор.