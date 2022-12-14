МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. У западного мира единственный шанс сохранить свое господство в условиях, когда его ведущие страны смещают с первых позиций мировых экономических рейтингов, — это прибегнуть к неоколониализму нового типа, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Пушков ответил на "обеспокоенность" Борреля российско-турецкой торговлей

Он привел в пример публикацию телеканала CNBC о том, что Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира, потеснив Японию и Германию. "Так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций в мировой экономике, а потом, позже — и политики", — прокомментировал сенатор.

По словам Пушкова, согласно данным МВФ и Всемирного банка, по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, Индия уже несколько лет находится на третьем месте в мире, а Китай — на первом, с 2015 года опережая США. "А к 2030 она опередит Японию и Германию и по абсолютным показателям", — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что в этих условиях единственный шанс западного мира — "превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада".

"Это относится и к Индии, и к Китаю. По сути, речь идет о неоколониализме нового типа — информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами", — заключил Пушков.