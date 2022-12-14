Депутат Госдумы Федоров предложил расширить льготы для родителей детей с инвалидностью
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В Госдуме предложили расширить льготы для родителей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью, передает RT.
С соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Законодатель отметил, что сейчас родители для ухода за детьми с инвалидностью имеют право совокупно на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним родителем или разделены между ними.
Он напомнил, что с сентября 2023 года вступает в силу поправка в Трудовой кодекс, позволяющая переносить выходные и использовать их в качестве 24-дневного дополнительного оплачиваемого отпуска в течение календарного года одним из родителей.
В то же время даже новая редакция статьи о дополнительных выходных не дифференцирует ситуации, когда в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью или два и более. В обоих случаях законные представители имеют одинаковое количество дополнительных оплачиваемых выходных, отметил депутат.
"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью: наделить каждого из родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, а также обоих — правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года", — говорится в письме.
https://1prime.ru/state_regulation/20221214/839161169.html