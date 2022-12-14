МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В Госдуме предложили расширить льготы для родителей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью, передает RT. Правительство направит средства на выплаты детям из малоимущих семей

С соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отметил, что сейчас родители для ухода за детьми с инвалидностью имеют право совокупно на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним родителем или разделены между ними.

Он напомнил, что с сентября 2023 года вступает в силу поправка в Трудовой кодекс, позволяющая переносить выходные и использовать их в качестве 24-дневного дополнительного оплачиваемого отпуска в течение календарного года одним из родителей.

В то же время даже новая редакция статьи о дополнительных выходных не дифференцирует ситуации, когда в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью или два и более. В обоих случаях законные представители имеют одинаковое количество дополнительных оплачиваемых выходных, отметил депутат.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью: наделить каждого из родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, а также обоих — правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года", — говорится в письме.