МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совфед в среду одобрил закон, приводящий в соответствие с Конституцией процесс назначения главы Счетной палаты и освобождения его с должности. Нового главу Счетной палаты не назначат в этом году, считают в Совфеде

Согласно Конституции, назначением председателя данного ведомства теперь занимается не Государственная Дума, а Совет Федерации, при этом полномочия по назначению заместителя главы СП перешли, напротив, от верхней палаты парламента к нижней. Однако такие изменения не были законодательно закреплены. Одобренный сенаторами документ решает этот вопрос.

Кроме того, закон вводит новую процедуру – аудит соответствия, в рамках которого СП будет проверять, соответствует ли предмет аудита нормативным правовым актам и другим документам.

Ведомство также будет проводить внешний госконтроль в отношении процедуры формирования федеральной собственности и управления ею, в том числе ценными бумагами принадлежащих государству хозяйственных обществ. Кудрин приступил к работе в "Яндексе"

Закон закрепляет право СП на участие в разработке законопроектов госорганов и обеспечивает постоянный доступ палаты к их информационным системам.

В конце ноября сенаторы досрочно освободили Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты. Сейчас эта должность остается свободной.

Как ожидается, Совет палаты СФ предложит главе государства как минимум три новые кандидатуры, после чего президент выберет одну из них и внесет в Совфед. Такой же порядок будет действовать при назначении депутатами Госдумы заместителя главы ведомства.