ПЕКИН, 14 дек — ПРАЙМ. США прибегают к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизируют технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. СМИ раскрыли планы США ввести новые санкции против китайских компаний

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США уже на этой неделе могут ввести санкции против более чем 30 китайских компаний, в том числе производителя чипов Yangtze Memory Technologies, добавив их в черный список министерства торговли страны. Агентство отмечало, что введение санкций может привести к дальнейшей эскалации конфликта между США и КНР в области технологий.

"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, прибегали к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизировали и вепонизировали технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием", — заявил дипломат.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что "действия США нанесли серьезный ущерб нормальным торгово-экономическим связям и сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями, серьезно навредили рыночным правилам и международному торгово- экономическому порядку, поставили под угрозу стабильность глобальных производственных и логистических цепочек".

По его словам, это не соответствует ни китайским, ни американским интересам, ни интересам всего остального мира.

"Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и учреждений", — добавил Ван Вэньбинь.

В октябре в США сообщили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения против трех десятков китайских компаний, в том числе производителей продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден ранее также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.