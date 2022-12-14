МИД Китая обвинил США в экономическом принуждении и технологическом запугивании
ПЕКИН, 14 дек — ПРАЙМ. США прибегают к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизируют технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США уже на этой неделе могут ввести санкции против более чем 30 китайских компаний, в том числе производителя чипов Yangtze Memory Technologies, добавив их в черный список министерства торговли страны. Агентство отмечало, что введение санкций может привести к дальнейшей эскалации конфликта между США и КНР в области технологий.
"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, прибегали к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизировали и вепонизировали технологические вопросы, что является откровенным экономическим принуждением и технологическим запугиванием", — заявил дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что "действия США нанесли серьезный ущерб нормальным торгово-экономическим связям и сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями, серьезно навредили рыночным правилам и международному торгово- экономическому порядку, поставили под угрозу стабильность глобальных производственных и логистических цепочек".
По его словам, это не соответствует ни китайским, ни американским интересам, ни интересам всего остального мира.
"Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и учреждений", — добавил Ван Вэньбинь.
В октябре в США сообщили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения против трех десятков китайских компаний, в том числе производителей продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден ранее также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
https://1prime.ru/state_regulation/20221214/839164238.html