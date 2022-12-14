МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Литва продолжает выдавать жителям Калининградской области упрощенные документы для транзита через свою территорию в Россию, однако процедура их получения стала сложнее, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов. Калининградские власти рассказали об ущербе от ограничений Литвы на транзит

По его словам, условия литовского генконсульства вернулись к первоначальным договоренностям от 2003 года. Так, усилены требования к документам, которые должны предоставить россияне. Кроме того, ограничен перечень оснований для обращения, а записываться на подачу документов нужно за месяц.

Алиханов рассказал, что раньше проезд через Литву по упрощенному транзиту был единственным способом для проезда на личном автомобиле на основную территорию РФ, а теперь такой возможности почти не осталось.

Губернатор Калининградской области призвал власти начать переговоры с Вильнюсом и урегулировать этот вопрос.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 декабря.