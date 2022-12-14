МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Более 40% товарооборота между Ираном и РФ осуществляются в рублях, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Россия в 2021 году выдала кредит Ирану впервые за тридцать лет

"Считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших отношениях. Вы знаете, что после визита главы Центробанка Ирана в РФ, рубль стал использоваться на бирже. Также сейчас более 40% объема товарооборота осуществляется с помощью рубля", — сказал посол в ходе пресс-конференции.

По его словам, стороны также работают над соединением иранской платежной системы "Щетаб" и российской "Мир".