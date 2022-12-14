МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем торговли между Ираном и Китаем превысит сумму в 30 миллиардов долларов к концу марта 2023 года, заявил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. В ГД одобрили меры для роста числа иностранных участников валютных торгов

"До конца текущего года (1401 год по иранскому календарю, он начался 21 марта 2022 года – ред.) объем торговли между Ираном и Китаем превысит сумму в 30 миллиардов долларов", — приводит слова Сафари агентство Tasnim.

Он отметил, что за последние семь месяцев объем торговли с КНР достиг отметки в 20 миллиардов долларов, при этом 10 миллиардов из этой суммы относятся к части иранского экспорта

Сафари добавил, что в рамках действующих соглашений, заключенных с Китаем, Иран увеличит объем экспорта сельскохозяйственной продукции в эту страну.