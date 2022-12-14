МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду принял закон, согласно которому пособия по безработице должны быть одинаковым для всех граждан предпенсионного возраста вне зависимости от того, когда их признали безработными. Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в 2023 году

Как отмечается в документе, россияне, лишившиеся работы в 2019 году могли претендовать на пособие в размере до 11 280 рублей. При этом лица, ставшие безработными годом ранее, получали не более восьми тысяч рублей.

Новый закон устранит это неравенство и исключит дифференциацию при расчете суммы пособия. Перерасчет выплат будет проводиться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года, следует из документа.