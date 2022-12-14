МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Доставка пенсий по почте начнется с 3 января, в том же месяце придут первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Юрист объяснил, что будет, если вовремя не выйти на пенсию

"С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме", — отметил министр на совещании у президента.

Запуск в работу единого Фонда пенсионного и социального страхования не повлияет на сроки доставки пенсии, при этом часть январских пенсий по традиции выдадут заранее, подчеркнул он. Механизм выплаты пособий по временной нетрудоспособности в новом году также останется без изменений.

Кроме того, с 1 января начнется выплата нового единого пособия на ребенка, его оператором станет также Социальный фонд. Соответствующие подготовительные работы подходят к концу, сообщил Котяков. По его словам, необходимые средства уже заложены в бюджете РФ и регионов.

Право на такое пособие имеют семьи с детьми в возрасте до 17 лет и беременные женщины, нуждающиеся в соцподдержке. Заявку на его получение можно оставить через портал госуслуг с 28 декабря.