МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Росстат улучшил оценку спада ВВП России по итогам третьего квартала 2022 года до 3,7% в годовом выражении с 4%, по итогам девяти месяцев — до 1,6% с 1,7%, свидетельствуют данные ведомства. Дефицит бюджета России ожидают на уровне около двух процентов ВВП

Оно в среду опубликовало первую оценку о производстве ВВП в третьем квартале 2022 года, предварительная была опубликована в ноябре — тогда Росстат оценивал снижение в 4%.

"Объем ВВП России за третий квартал 2022 года составил в текущих ценах 36 828,8 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2021 года составил 96,3%, относительно второго квартала 2022 года – 107,3%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2022 года по отношению к третьему кварталу 2021 года составил 111,7%", — говорится в сообщении ведомства.

"Росстат скорректировал значение индекса физического объема ВВП, опубликованное ранее в качестве предварительной оценки, на 0,3 п.п. – с 96% до 96,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточнение связано с использованием дополнительно полученных данных от Банка России, отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов за январь-сентябрь 2022 года, составленного Казначейством России", — поясняется в комментарии статистического ведомства.

В публикации также указано, что ВВП РФ за девять месяцев текущего года снизился на 1,6% вместо прежней оценки спада на 1,7%.

"Объем ВВП за январь-сентябрь 2022 г. составил в текущих ценах 106 121,6 млрд рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2021 г. составил 98,4%", — говорится в сообщении.

Как прокомментировали в министерстве экономического развития России, положительный вклад в ВВП внесли строительный сектор и агропромышленный комплекс. "При этом в третьем квартале улучшилась ситуация в обрабатывающей промышленности за счет отраслей, ориентированных на внутренний спрос… Инвестиционная активность в третьем квартале 2022 года оказалась существенно выше ожиданий как за счет восстановления корпоративного кредитования, так и за счет бюджетных средств", — говорится в сообщении.

В министерстве подтвердили, что по итогам года сокращение ВВП не превысит 2,9%. При этом министерство также отмечает, что рост ВВП в третьем квартале к предыдущему кварталу с исключением сезонности составил 0,4%.