МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до уровня 4,25-4,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Такое решение принято после четырех повышений на 75 б.п. подряд. Рынки ожидают данные по инфляции в США и решения ФРС по ставке

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор повышает базовую ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов на предыдущих заседаниях. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.

Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда — на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое — до 95 миллиардов долларов в месяц.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — сообщает регулятор.

Также ФРС повысила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, а также по инфляции, но понизила по безработице, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2022 год был улучшен до 0,5% с сентябрьских 0,2%, по инфляции – повышен до 5,6% с 5,4% в сентябре, по безработице — уменьшен до 3,7% с 3,8%.

При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 0,5% с сентябрьских 1,2%, по безработице ухудшен до 4,6% с 4,4%, а по инфляции повышен до 3,1% с 2,8%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,8% с 4,5%, а на 2023 год – до 3,5% с 3,1%.