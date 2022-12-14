ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США считает уместным дальнейшее повышение ставок в стране и сохранение "рестриктивной" монетарной политики "на какое-то время", заявил глава регулятора Джером Пауэлл. ФРС повысила базовую процентную ставку на 50 пунктов

ФРС в среду повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов.

"Мы продолжаем считать, что дальнейшие повышения будут уместны для достижения состояния монетарной политики, которое достаточно рестриктивно для возвращения инфляции к 2%", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

"Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения рестриктивной политики на какое-то время", — добавил он.

Ранее ФРС несколько раз повышала ставку на 75 базисных пунктов, но перешла к более умеренным мерам на фоне замедления инфляции в США.