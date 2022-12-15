МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в четверг направит обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением выпустить ценные бумаги, которые позволили бы увеличить финансовую поддержку спецоперации, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Миронов призвал обсудить введение денежных компенсаций вместо отпуска

"Одним из дополнительных государственных инструментов оказания широкой поддержки гражданами проведения специальной военной операции могла бы стать эмиссия целевых облигаций федерального займа под названием "Народ и Армия едины" с номинальной неиндексируемой стоимостью облигации не более 500 рублей, с процентной ставкой купонного дохода не более 2 %", — говорится в документе.

В нем уточняется, что подобный опыт в истории России уже был.

"С 1942 по 1945 годы в СССР выпускались специальные военные займы", — отмечается в документе.

Миронов заявил РИА Новости, что россияне "очень активно помогают финансово "покрывать" потребности СВО".

"И количество желающих помочь постоянно растет. Предложил главе Минфина создать еще один механизм такой поддержки нужд СВО", — сказал Миронов РИА Новости.