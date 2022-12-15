Миронов призывает выпустить ценные бумаги для увеличения финансирования СВО
Миронов готовит предложение Минфину по выпуску ценных бумаг для увеличения финансирования СВО
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов в четверг направит обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением выпустить ценные бумаги, которые позволили бы увеличить финансовую поддержку спецоперации, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Одним из дополнительных государственных инструментов оказания широкой поддержки гражданами проведения специальной военной операции могла бы стать эмиссия целевых облигаций федерального займа под названием "Народ и Армия едины" с номинальной неиндексируемой стоимостью облигации не более 500 рублей, с процентной ставкой купонного дохода не более 2 %", — говорится в документе.
В нем уточняется, что подобный опыт в истории России уже был.
"С 1942 по 1945 годы в СССР выпускались специальные военные займы", — отмечается в документе.
Миронов заявил РИА Новости, что россияне "очень активно помогают финансово "покрывать" потребности СВО".
"И количество желающих помочь постоянно растет. Предложил главе Минфина создать еще один механизм такой поддержки нужд СВО", — сказал Миронов РИА Новости.