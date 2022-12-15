МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Алиханов: нужно упростить выдачу субсидий на морские поставки в Калининград

Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил в интервью РИА Новости, что "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти.

"Да, конечно. Тут активно очень работаем", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли представлены новинки в ближайшее время.

Он уточнил, что производство происходит последние несколько недель, было собрано несколько тысяч автомобилей.

"Китайские автомобили. Марки я не скажу, нет", — добавил он.

Губернатор добавил, что за последние полтора-два года "Автотор" вложил больше 10 миллиардов рублей в строительство новых цехов.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.