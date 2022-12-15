2022-12-15T04:21:00+03:00
2022-12-15T04:30:05+03:00
2022-12-15T04:21:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221215/839176663.html
На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" начался пожар
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пожар на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев... ПРАЙМ, 15.12.2022
новости, экономика, промышленность, россия, ангарская нефтехимическая компания, пожар, иркутская область
https://1prime.ru/images/83881/70/838817071.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83881/70/838817071.jpg
https://1prime.ru/images/83881/70/838817070.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83881/70/838817070.jpg
https://1prime.ru/images/83881/70/838817058.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83881/70/838817058.jpg
https://1prime.ru/press_release/20221207/839083489.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пожар на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Серьезный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв.м. Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть", — написал Кобзев в телеграм-канале.
Отмечается, что задействованы более 100 человек и 25 единиц техники. Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению города нет, добавил губернатор.