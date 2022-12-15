МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пожар на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Юбилейное V научно-техническое совещание "Недра Сибири" состоялось в Иркутске

"Серьезный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв.м. Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть", — написал Кобзев в телеграм-канале.

Отмечается, что задействованы более 100 человек и 25 единиц техники. Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению города нет, добавил губернатор.