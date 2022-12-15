МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пожар на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает главк МЧС по Иркутской области. На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" начался пожар

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" охватил 2,5 тысячи квадратных метров, два человека пострадали. По его словам, угрозы населению города нет.

"В 08.18 (03.18 мск) пожар на промышленной площадке в Ангарске локализован на площади 2500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Представитель АНХК сообщил РИА Новости, что на предприятии создана комиссия по выяснению причин случившегося.