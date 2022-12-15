МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Калининградский губернатор Антон Алиханов предложил продавать Польше стройматериалы со скидкой для строительства забора на границе с регионом. Алиханов: нужно упростить выдачу субсидий на морские поставки в Калининград

Ранее власти Польши заявили, что намерены укрепить границу с Калининградской областью России при помощи электронного барьера. Недавно польские власти также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в ноябре пригрозил построить на границе с Россией стену.

"Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.