ТОКИО, 15 дек — ПРАЙМ. Япония уже в течение текущего и следующего года уступит Тайваню и Южной Корее по размеру ВВП на душу населения в связи с падением курса иены к доллару, а также на фоне замедлений темпов производительности труда, свидетельствуют расчеты Японского центра экономических исследований. Росстат улучшил оценку спада российского ВВП в третьем квартале

"Тайвань обойдет Японию по размеру номинального ВВП на душу населения в 2022 году, а Южная Корея – в 2023 году. С учетом того факта, что в прошлом расчете Тайвань должен был обогнать Японию в 2028 году, а Южная Корея – в 2027 году, произошедший сдвиг является существенным", — отмечают авторы прогноза.

В числе других факторов, кроме падения курса иены и замедления темпов производительности труда, эксперты называют более высокие уровни инвестирования на Тайване и в Южной Корее не только в материальные активы, такие как машинное оборудование, но и в нематериальные, такие как научные исследования и технические разработки.

Япония по размеру ВВП на душу населения уступила США в 1998 году, Сингапуру – в 2007 году и Гонконгу – в 2014 году.