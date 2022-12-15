МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Страны-члены европейского союза не договорились насчет очередных антироссийских ограничений, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

Эксперт рассказал, как санкции Канады повлияют на "Северный поток"

Как отметили собеседники агентства, государства ЕС вечером в среду не смогли договориться насчет девятого пакета антироссийских санкций, из-за возражений некоторых участников, например, Польши.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выражал надежду на принятие новых ограничений против России на этой неделе.