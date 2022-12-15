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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221215/839182073.html
Евросоюз не смог принять девятый пакет санкций, пишут СМИ
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Страны-члены европейского союза не договорились насчет очередных антироссийских ограничений, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов. Как отметили собеседники агентства,... ПРАЙМ, 15.12.2022
экономика, новости, ес, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Страны-члены европейского союза не договорились насчет очередных антироссийских ограничений, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов.
Как отметили собеседники агентства, государства ЕС вечером в среду не смогли договориться насчет девятого пакета антироссийских санкций, из-за возражений некоторых участников, например, Польши.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выражал надежду на принятие новых ограничений против России на этой неделе.