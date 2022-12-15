МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Страны-члены европейского союза не договорились насчет очередных антироссийских ограничений, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов. Эксперт рассказал, как санкции Канады повлияют на "Северный поток"

Как отметили собеседники агентства, государства ЕС вечером в среду не смогли договориться насчет девятого пакета антироссийских санкций, из-за возражений некоторых участников, например, Польши.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выражал надежду на принятие новых ограничений против России на этой неделе.