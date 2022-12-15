АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза не может определять и регулировать российско-турецкие отношения, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Россия и Турция продлят соглашение о наземном транспорте, пишут СМИ

Ранее европейский дипломат заявлял, что нежелание Анкары присоединиться к санкциям и развитие отношений с Москвой беспокоят Брюссель.

"Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу — ред.). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам", — подчеркнул глава Турции.

Кроме того, президент обвинил Борреля в неблагодарности за работу Анкары в рамках продуктовой сделки. Он добавил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможность переработки агрпродукции в Турции для дальнейшей перевозки в Африку.

Эрдоган также заявил, что Турция может поставлять в Европу российский и туркменский газ. Для осуществления этого энергетического проекта турецкий лидер поручил в течение месяца проработать механизм поставок "голубого топлива" из Туркмении в Европу в соответствием с решением Анкары, Ашхабада и Баку.