Боррель не может определять отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что Боррель не может определять и регулировать отношения России и Турции
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АНКАРА, 15 дек — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза не может определять и регулировать российско-турецкие отношения, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Ранее европейский дипломат заявлял, что нежелание Анкары присоединиться к санкциям и развитие отношений с Москвой беспокоят Брюссель.
"Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу — ред.). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам", — подчеркнул глава Турции.
Кроме того, президент обвинил Борреля в неблагодарности за работу Анкары в рамках продуктовой сделки. Он добавил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможность переработки агрпродукции в Турции для дальнейшей перевозки в Африку.
Эрдоган также заявил, что Турция может поставлять в Европу российский и туркменский газ. Для осуществления этого энергетического проекта турецкий лидер поручил в течение месяца проработать механизм поставок "голубого топлива" из Туркмении в Европу в соответствием с решением Анкары, Ашхабада и Баку.