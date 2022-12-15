ТАШКЕНТ, 15 дек — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана на заседании в четверг оставил основную (учетную) ставку на уровне 15%, для сдерживания инфляционных рисков, сообщает регулятор. Центробанк Швейцарии повысил ключевую ставку

ЦБ Узбекистана 17 марта повысил основную ставку до 17% с 14% из-за внешних рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и с целью сдерживания инфляции. С 9 июня регулятор снизил этот показатель до 16%, с 21 июля – до 15% на фоне позитивных тенденций в экономике.

"Правление Центрального банка на состоявшемся 15 декабря заседании приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

По оценке регулятора, инфляционные ожидания населения, а также существенно не изменившаяся в последние три-четыре месяца общая инфляция, требуют сохранения "умеренно жестких" денежно-кредитных условий в экономике.

По итогам ноября годовая инфляция в Узбекистане составила 12,3%, инфляционные ожидания населения – 15,3%, отмечает пресс-служба. "Базовая инфляция в ноябре также ускорилась до 13,4%, а ее вклад в общую инфляцию увеличился до 10,1 процентного пункта", — уточняет регулятор.

По оценке ЦБ республики, рост базовой инфляции показывает, что инфляционное давление в узбекской экономике принимает более долгосрочный характер.