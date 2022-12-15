МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Управляющий Швейцарского национального банка Томас Йордан заявил, что еще слишком рано подавать "сигнал отбоя" в отношении высокой инфляции. Это заявление прозвучало после того, как центральный банк в четверг повысил процентные ставки, подав сигнал о том, что впереди ожидается ее дальнейшее повышение. Минфин Швейцарии оценил перспективы Credit Suisse

Швейцарский национальный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, что стало третьим повышением в этом году, так как он проводит кампанию по борьбе с высокой инфляцией.

Хотя инфляция в Швейцарии в ноябре стабилизировалась на уровне 3%, она остается повышенной по национальным стандартам, так как целевой диапазон ценовой стабильности составляет 0%-2%.

"Инфляция с августа немного снижается, — сказал Йордан журналистам в Берне. — Хотя это благоприятная динамика, еще слишком рано подавать сигнал отбоя".

"Нельзя исключать, что будет необходимо дальнейшее повышение ставок, чтобы обеспечить ценовую стабильность", — добавил он.

В результате этого повышения процентные ставки достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса, который разразился 14 лет назад.

Экономисты, опрошенные Reuters, также ожидали, что ставка вырастет на 50 базисных пунктов.

Карстен Джуниус, экономист J.Safra Sarasin, говорит, что эти заявления стали такой опережающей индикацией, какой и можно было ожидать. Он также ожидает еще одного повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте, и что в середине следующего года она достигнет 2%.

"Это заявление, возможно, было немного более жестким, чем ожидали на рынке, так как отсутствуют какие-либо указания на то, что банк может сделать паузу или замедлить повышение ставок", — говорит Джуниус.

Швейцарский национальный банк уже повышал ставку в июне и в сентябре после того, как она находилась на уровне —0,75% в течение семи лет, так как он боролся с ростом швейцарского франка.

Затем центральный банк переключился на борьбу с инфляцией.

Руководители Швейцарского национального банка за последние недели высказывались о вероятности повышения ставок, при этом Йордан заявил в прошлом месяце, что он готов принять "все необходимы меры", чтобы понизить инфляцию.

Другие ключевые центральные банки также повышают стоимость заимствований, чтобы сдержать инфляцию, вызванную скачком цен на энергоносители и сбоем логистических цепочек, которые продолжают восстанавливаться после пандемии коронавируса.

В среду Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, наметив повышение еще не менее чем на 75 пунктов до конца 2023 года.

Ожидается, что позднее в четверг Европейский центральный банк повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов. Также ожидается, что Банк Англии повысит ставку на половину процентного пункта.

В своем последнем прогнозе, опубликованном в четверг, Швейцарский национальный банк прогнозирует, что инфляция в 2022 году составит 2,9%, в 2023 году 2,4%, а в 2024 году — 1,8%.

Ожидается, что инфляция вновь повысится в 3-м квартале 2025 года, до 2,1%, что превышает уровень ценовой стабильности центрального банка.